Эксперты предположили, на чём основан мирный план Орбана
Безпалько: Орбан и его мирный план находятся между разными центрами силы
Москва, 15 июля, 2024, 20:10 — ИА Регнум. План премьер-министра Венгрии Виктора Орбана может опираться на мирную инициативу, предложенную Китаем, это позволяет ему усилить взаимодействие Венгрии с КНР. Такое мнение 15 июля корреспонденту ИА Регнум высказал политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько, комментируя план Орбана по урегулированию конфликта на Украине.
Политический директор главы правительства Венгрии Балаж Орбан сообщил, что Венгрия передала план премьер-министра страны Виктора Орбана по урегулированию конфликта на Украине всем лидерам Евросоюза.
Безпалько отметил, что Орбан не представляет мирный план как инициативу европейского сообщества, а находится между разными полюсами силы. Он полагает, что Орбан нашёл возможность усилить влияние своей страны на международной арене.
«Орбан опирается на мирный план Китая и усиливает взаимодействие Венгрии с КНР в рамках нового Великого шёлкового пути, который пытается выстроить Китай в Европу. Это обещает Орбану инвестиции, деньги и содействие. Орбан понимает, что сейчас невозможно мирное урегулирование конфликта на Украине, так как условия сторон взаимоисключающие. Однако он постоянно выступает в роли миротворца, усиливая роль Венгрии и улучшая свою репутацию как политика. Подобную роль пытается играть и президент Белоруссии Александр Лукашенко», — отметил политолог.
В свою очередь кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв отметил, что основная цель «мирного турне» премьер-министра Венгрии Виктора Орбана не связана напрямую с Россией.
По мнению эксперта, Орбану нужно было заручиться поддержкой России, Китая, Турции, чтобы использовать её для давления на Украину и добиться предоставления территориальной автономии для этнических венгров, проживающих в Закарпатье. Также он сделал шаг в этом направлении на уровне Евросоюза, уточнил эксперт.
«В ходе поездки Орбан использовал поддержку этих стран для увеличения своего политического веса в Европе. Одновременно с этим он выстраивал общеевропейскую партию, которая впоследствии стала иметь третью по численности фракцию в Европарламенте. Поэтому его основные цели были связаны либо с политикой Венгрии и положением венгров на Украине, либо с укреплением его собственного статуса. Кроме того, в последнее время Венгрия стала сближаться с Китаем. Мирный план Орбана во многом перекликается с мирными инициативами КНР. Если Венгрия сближается с Китаем, она должна следовать в русле его политики», — подчеркнул Трухачёв.
Как передавало ИА Регнум, ранее Орбан совершил несколько зарубежных визитов с целью найти пути урегулирования конфликта на Украине. Премьер Венгрии побывал в Киеве, где встретился с главой киевского режима Владимиром Зеленским, затем 5 июля провёл переговоры в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным. После визитов в Киев и Москву Орбан встретился в Пекине с лидером КНР Си Цзиньпином.
После визита в Россию Орбан обратился к Европейскому союзу с призывом взять на себя инициативу по «продвижению» прекращения огня в зоне украинского конфликта. По мнению главы венгерского правительства, после его переговоров с российским лидером шансы на такое перемирие и начало мирных переговоров стали выше.
Как указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Орбан проявил политическую волю к диалогу, что Москва воспринимает крайне позитивно.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отмечал, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине начнутся тогда, когда США, Евросоюз и Китай вместе выступят за установление мира в этой стране. Виктор Орбан решил достигнуть этой цели, отправившись с миротворческой миссией в Киев, Москву, Пекин и Вашингтон, заявил Сийярто.
Президент России Владимир Путин отмечал, что украинский конфликт нельзя завершить через посредников.
Глава государства подчёркивал, что Москва всегда выступала за мирное и политико-дипломатическое разрешение украинского кризиса, который возник в результате бесцеремонной политики США и их сателлитов.
Российский лидер исключил прекращение огня на Украине без достижения договорённостей, которые будут приемлемы для России.