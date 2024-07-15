Москва, 15 июля, 2024, 20:10 — ИА Регнум. План премьер-министра Венгрии Виктора Орбана может опираться на мирную инициативу, предложенную Китаем, это позволяет ему усилить взаимодействие Венгрии с КНР. Такое мнение 15 июля корреспонденту ИА Регнум высказал политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько, комментируя план Орбана по урегулированию конфликта на Украине.

Vivien Cher Benko/AP/TASS Председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Политический директор главы правительства Венгрии Балаж Орбан сообщил, что Венгрия передала план премьер-министра страны Виктора Орбана по урегулированию конфликта на Украине всем лидерам Евросоюза.

Безпалько отметил, что Орбан не представляет мирный план как инициативу европейского сообщества, а находится между разными полюсами силы. Он полагает, что Орбан нашёл возможность усилить влияние своей страны на международной арене.

«Орбан опирается на мирный план Китая и усиливает взаимодействие Венгрии с КНР в рамках нового Великого шёлкового пути, который пытается выстроить Китай в Европу. Это обещает Орбану инвестиции, деньги и содействие. Орбан понимает, что сейчас невозможно мирное урегулирование конфликта на Украине, так как условия сторон взаимоисключающие. Однако он постоянно выступает в роли миротворца, усиливая роль Венгрии и улучшая свою репутацию как политика. Подобную роль пытается играть и президент Белоруссии Александр Лукашенко», — отметил политолог.

В свою очередь кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв отметил, что основная цель «мирного турне» премьер-министра Венгрии Виктора Орбана не связана напрямую с Россией.

По мнению эксперта, Орбану нужно было заручиться поддержкой России, Китая, Турции, чтобы использовать её для давления на Украину и добиться предоставления территориальной автономии для этнических венгров, проживающих в Закарпатье. Также он сделал шаг в этом направлении на уровне Евросоюза, уточнил эксперт.

«В ходе поездки Орбан использовал поддержку этих стран для увеличения своего политического веса в Европе. Одновременно с этим он выстраивал общеевропейскую партию, которая впоследствии стала иметь третью по численности фракцию в Европарламенте. Поэтому его основные цели были связаны либо с политикой Венгрии и положением венгров на Украине, либо с укреплением его собственного статуса. Кроме того, в последнее время Венгрия стала сближаться с Китаем. Мирный план Орбана во многом перекликается с мирными инициативами КНР. Если Венгрия сближается с Китаем, она должна следовать в русле его политики», — подчеркнул Трухачёв.

Как передавало ИА Регнум, ранее Орбан совершил несколько зарубежных визитов с целью найти пути урегулирования конфликта на Украине. Премьер Венгрии побывал в Киеве, где встретился с главой киевского режима Владимиром Зеленским, затем 5 июля провёл переговоры в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным. После визитов в Киев и Москву Орбан встретился в Пекине с лидером КНР Си Цзиньпином.

После визита в Россию Орбан обратился к Европейскому союзу с призывом взять на себя инициативу по «продвижению» прекращения огня в зоне украинского конфликта. По мнению главы венгерского правительства, после его переговоров с российским лидером шансы на такое перемирие и начало мирных переговоров стали выше.

Как указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Орбан проявил политическую волю к диалогу, что Москва воспринимает крайне позитивно.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отмечал, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине начнутся тогда, когда США, Евросоюз и Китай вместе выступят за установление мира в этой стране. Виктор Орбан решил достигнуть этой цели, отправившись с миротворческой миссией в Киев, Москву, Пекин и Вашингтон, заявил Сийярто.

Президент России Владимир Путин отмечал, что украинский конфликт нельзя завершить через посредников.

Глава государства подчёркивал, что Москва всегда выступала за мирное и политико-дипломатическое разрешение украинского кризиса, который возник в результате бесцеремонной политики США и их сателлитов.

Российский лидер исключил прекращение огня на Украине без достижения договорённостей, которые будут приемлемы для России.