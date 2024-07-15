Москва, 15 июля, 2024, 17:10 — ИА Регнум. Новые металлургические объекты запущены при участии президента России Владимира Путина в трёх российских регионах: ДНР, Нижегородской и Челябинской областях. Об этом сообщает 15 июля пресс-служба Кремля.

Вячеслав Прокофьев/РИА Новости Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в запуске ряда объектов металлургической промышленности

Путин по видеосвязи объявил о начале эксплуатации доменной печи № 5 на Енакиевском металлургическом заводе, печей вакуумно-дугового и электрошлакового переплава на предприятии «Русполимет» в нижегородских Кулебаках, а также комплекса по выпуску сухого коксующегося угля на Магнитогорском металлургическом комбинате. Мероприятие провели в преддверии Дня металлурга, который в России отмечают в третье воскресенье июля.

В 2024 году драйверами роста российской экономики будут ТЭК, металлургия, агропромышленный комплекс и химическая промышленность, отмечала ранее в беседе с ИА Регнум доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова. Одним из ключевых элементов роста экономики России стало развитие оборонно-промышленного комплекса, который способствует повышению производственных показателей в смежных отраслях, отметила она.