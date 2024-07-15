Москва, 15 июля, 2024, 17:23 — ИА Регнум. В первую неделю чемпионата по игре «Камень, ножницы, бумага», который проходит в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!», победителем стал 11-летний Артём Назаров, передаёт официальный сайт мэра Москвы.

О. Сосницкий. Официальный портал мэра и правительства Москвы

В это воскресенье, 14 июля, финал чемпионата прошёл на Большой Никитской улице. Абсолютным лидером по очкам на данный момент является Артём Назаров, в первую же игровую неделю он набрал 21 балл.

Победителем на центральной площадке на текущей неделе стал 16-летний Артём Кулибин, набравший 15 баллов. Ещё троих финалистов определили в Северо-Западном округе на площадке «Московских сезонов» на Авиационной улице. Больше всего очков за неделю набрала 10-летняя Альбина Маназбаева — 20, тройку лучших закрыли 17-летние Наталья Гарина и Александр Попов.

Отмечается, что чемпионат по игре «Камень, ножницы, бумага» проходит каждый день с 12:00 до 20:00 на Чистопрудном бульваре, возле памятника поэту Абаю Кунанбаеву. График проведения игр в округах можно узнать на сайте. Каждые выходные в округах определяют по три лидера. На данный момент самые лидирующие результаты показали игроки в ЮАО, набрав в общей сложности 483 балла в финале.

Как сообщало ИА Регнум, с 1 июня по 8 сентября в столице проходит фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!», который объединит летние активности. На протяжении 100 дней по всему городу будут работать фестивальные площадки, включая бульвары, скверы, парки, набережные и не только.