Вашингтон, 15 июля, 2024, 17:18 — ИА Регнум. Сооснователя компании «Яндекс» Аркадия Воложа назначат на пост генерального директора нидерландской компании Nebius Group, образованной после продажи Yandex N. V. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС Аркадий Волож

В понедельник, 15 июля, нидерландская компания Yandex N. V. завершила сделку по продаже российского бизнеса, который приносил большую часть её выручки. Однако, по словам неназванных источников, сразу после одобрения акционеров компания будет переименована в Nebius Group. Она сосредоточится на развитии собственных проектов, а Волож начнёт курировать этот процесс в качестве генерального директора компании.

Как передавало ИА Регнум, Аркадий Волож ушёл со всех постов компании «Яндекс» после того, как в 2022 году Европейский союз ввёл в отношении него санкции. В августе 2023 года он опубликовал антивоенное заявление. 13 марта 2024 года ЕС снял с Воложа введённые санкции.

6 марта правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями в России одобрила продажу «Яндекса» за 457,3 миллиарда рублей. Акционеры нидерландской компании Yandex N. V. также одобрили сделку по продаже бизнеса «Яндекса» и изменения в структуре его корпоративного управления.

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