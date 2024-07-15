Киев, 15 июля, 2024, 16:39 — ИА Регнум. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский направил в 59-ю отдельную мотопехотную бригаду украинской армии рабочую группу во главе с начальником Военной службы правопорядка, чтобы установить обстоятельства значительных потерь личного состава, сообщил 15 июля Генштаб ВСУ.

Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press Александр Сырский

Киевское издание «Страна. ua» напомнило, что бойцы ВСУ ранее обвинили командование указанной бригады в сознательной халатности, преступных приказах, а также в пренебрежении жизнью и здоровьем бойцов. Именно это и стало причиной гибели значительного числа военнослужащих, отмечалось в заявлениях.

В частности, работающая в качестве военного врача Екатерина Полищук ранее заявила, что личную ответственность за значительные потери должен понести командир бригады Богдан Шевчук, который, по её словам, был назначен на эту должность благодаря «родственным связям» с высшим военным руководством Украины.

Результатом ошибок и непрофессионализма Шевчука стала гибель не только рядовых бойцов бригады, но и нескольких её командиров, отметила Полищук. Бригада «почти истреблена», заявляла она.

Источники ИА Регнум в зоне СВО, подтверждая обвинения в адрес руководителей 59-й бригады ВСУ, ранее отмечали, что ситуация в данном подразделении украинской армии ничем принципиально не отличается от ситуации в других бригадах ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, ранее 15 июля официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что украинские войска за минувшие сутки потеряли до 585 бойцов в зоне ответственности группировки ВС РФ «Запад» (указанная бригада ВСУ действует на данном направлении). Также за сутки было уничтожено несколько единиц техники противника.

За неделю с 6 по 12 июля совокупные потери ВСУ на всех направлениях составили в общей сложности 14 тыс. человек, информировало Минобороны. Подразделения группировки войск «Центр» в течение недели освободили Сокол, Чигари, Яснобродовку и Восход в ДНР. Также российские бойцы отразили 38 контратак украинских штурмовиков и нанесли удары по позициям четырёх соединений ВСУ.