Москва, 15 июля, 2024, 16:40 — ИА Регнум. В Москве подвели итоги заявочной кампании конкурса грантов мэра столицы для социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО). В этом году на конкурс поступило порядка 900 заявок, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Валентин Антонов/ТАСС

«Уже много лет город помогает столичным некоммерческим организациям воплощать значимые для жителей проекты — патриотические, волонтёрские, культурные и многие другие», — добавила заместитель мэра столицы.

Всего в конкурсе представлено 12 номинаций, включая «Городские инновации», «Наше наследие», «Молодежь Москвы» и «Добровольчество и волонтёрство». По словам Сергуниной, самой популярной стала номинация «Молодежь Москвы» (180 заявок), на втором месте — категория «Наше наследие» (140 заявок).

Сообщается, что после предварительного отбора заявки будут рассмотрены представителями научного, образовательного и бизнес-сообществ. Экспертный совет оценит проекты по ряду критериев, включая уникальность и актуальность.

Также Наталья Сергунина добавила, что у НКО с опытом работы более года есть возможность получить гранты до пяти миллионов рублей. Организации, действующие не менее полугода, смогут получить до 500 тысяч рублей.

Данный конкурс проводится в Москве с 2002 года. За это время столица поддержала свыше 3,4 тысячи социально значимых инициатив.