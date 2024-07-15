Берлин, 15 июля, 2024, 16:14 — ИА Регнум. В боях за Часов Яр в ДНР на стороне ВСУ принимают участие немецкие снайперы, сообщила 15 июля газета Spiegel.

RITCHIE B. TONGO/EPA/ТАСС

Издание рассказало о нескольких наёмниках ВСУ из так называемого «иностранного легиона».

В частности, 49-летний мужчина по имени Отто проходил снайперскую подготовку в рядах армии Германии, приезжал на Украину ещё до начало проведения специальной военной операции и сейчас участвует в боях в районе Часова Яра, отметили авторы.

Как передавало ИА Регнум, замглавы Следственного комитета России Александр Фёдоров ранее рассказал, что ведомство установило факты вербовки в ряды ВСУ и участия в боевых действиях на стороне Киева свыше 3 тыс. наёмников из 70 стран мира. Он уточнил, что СК возбудил порядка пяти тысяч уголовных дел против свыше 1 тыс. лиц, в том числе представителей военного и политического руководства Киева.

Официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков ранее проинформировал, что с 29 июня по 5 июля армия России освободила пять населённых пунктов: Шумы, Новоалександровку, Новопокровское, Спорное и район Новый города Часов Яр в ДНР, а также село Степовая Новосёловка под Харьковом.

В Часовом Яре, без преувеличения, решается судьба всей кампании в Донбассе, и в этом противостоянии у российских войск есть главный козырь — авиаудары, отмечал в своей публикации обозреватель ИА Регнум Сергей Адамов.