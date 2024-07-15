Новороссийск, Краснодарский край, 15 июля, 2024, 17:44 — ИА Регнум. Лесной пожар в районе хутора Дюрсо, который расположен под Новороссийском, локализовали на площади в 62 гектара. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Телеграм-канал губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева

«Прямо сейчас вместе с Анатолием Супруновским осматриваем местность в районе урочища Сухая Щель. Пожар локализован на площади 62 гектара», — заявил губернатор, добавив, что не менее важной задачей является полная ликвидация горения.

Как передавало ИА Регнум, 14 июля на территории Новороссийска ввели режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров. В этот же день произошло крупное возгорание леса и травы в районе курортного посёлка Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае. Площадь горения составила 3 гектара, а огонь перекинулся на территорию базы отдыха «Голубая лагуна», из-за чего оттуда эвакуировали 200 человек.

Также стало известно, что в результате пожара под Новороссийском были повреждены почти 40 построек на базах отдыха. К борьбе с пожаром привлекли авиацию: два вертолёта Ка-31 и Ми-8, а также самолёт Ил-76.