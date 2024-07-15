Будапешт, 15 июля, 2024, 15:55 — ИА Регнум. Венгрия передала план премьер-министра страны Виктора Орбана по урегулированию конфликта на Украине всем лидерам Евросоюза, сообщил 15 июля политический директор главы правительства Венгрии Балаж Орбан.

AP/TASS Виктор Орбан

Виктор Орбан в течение двух недель сумел провести целую серию встреч, которые могут помочь в урегулировании конфликта, подчеркнул Балаж Орбан в интервью изданию Magyar Nemzet.

«Премьер-министр Венгрии подробно проинформировал лидеров ЕС о своих визитах. Эти поездки были очень важны, поскольку на данный момент наша страна является единственной, которая располагает свежей и конкретной информацией о том, как мыслят воюющие стороны и важнейшие игроки-посредники», — заявил Балаж Орбан.

Венгрия намерена использовать весь полугодовой срок своего председательства в ЕС для создания условий для мирных переговоров ради урегулирования конфликта на Украине, добавил он. Если ЕС хочет мира на Украине, властям Евросоюза следует двигаться в направлении создания такого плана, у которого будут шансы на воплощение, подчеркнул Балаж Орбан.

«Если Европа хочет мира и хочет иметь решающее слово в урегулировании конфликта и прекращении кровопролития, то изменение направления (политики ЕС. — Прим. ред.) должно быть разработано и осуществлено немедленно», — заявил он.

Как передавало ИА Регнум, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ранее отмечал, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине начнутся тогда, когда США, Евросоюз и Китай вместе выступят за установление мира в этой стране. Виктор Орбан решил достигнуть этой цели, отправившись с миротворческой миссией в Киев, Москву, Пекин и Вашингтон, заявил Сийярто.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что украинский конфликт нельзя завершить через посредников. Глава государства подчёркивал, что Москва всегда выступала за мирное и политико-дипломатическое разрешение украинского кризиса, который возник в результате бесцеремонной политики США и их сателлитов. Также Путин исключил прекращение огня на Украине без достижения договорённостей, которые будут приемлемы для России.