Москва, 15 июля, 2024, 15:42 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в преддверии Дня металлурга по видеосвязи дал старт вводу в эксплуатацию комплекса печей по производству специальных сплавов и стали АО «Русполимет» в Нижегородской области, сообщила 15 июля пресс-служба Кремля.

Валерий Мельников/РИА Новости

Как уточняется в релизе, их ввод в эксплуатацию позволит предприятию почти в два раза нарастить выпуск жаропрочной стали, сплавов и изделий для высокотехнологичных отраслей. Кроме того, в рамках импортозамещения группа «Русполимет» наладила производство газостатов, применяемых в том числе в авиапромышленности и судостроении.

Также в этот день Путин в режиме видеоконференции одобрил запуск новой коксовой батареи Магнитогорского металлургического комбината (ММК).

Как передавало ИА Регнум, 15 июля глава государства в режиме видеосвязи принял участие в запуске ряда объектов металлургической промышленности в ДНР и других регионах страны. В рамках мероприятия Путин информировал, что производство металлопродукции в Донецкой и Луганской народных республиках за год выросло на 30%. По словам российского лидера, это хороший показатель.

Президент подчеркнул, что металлургическая отрасль имеет стратегическое значение для страны, в том числе для оснащения армии.