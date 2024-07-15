Москва, 15 июля, 2024, 15:34 — ИА Регнум. В минувшие выходные в России состоялись два знаковых футбольных мероприятия: матч женских сборных России и Северной Кореи в Москве, а также Суперкубок в Волгограде. Мероприятия организовал Российский футбольный союз при поддержке «Русской медиагруппы».

Пресс-служба «Русской медиагруппы» Российские артисты выступили на Суперкубке и матче с КНДР

13 июля на «Волгоград Арене» в битве за первый трофей сезона сошлись петербургский «Зенит» и ФК «Краснодар». Суперкубок неизменно является важным событием в футбольном российском мире. В Волгограде матч собрал 42 тысячи зрителей.

Матч сопровождался насыщенной шоу-программой. Группа «Земляне» исполнила гимн России перед игрой, также хит «Трава у дома», которому подпевали практически все зрители. Кроме того, на открытии матча выступили Dj Smash и Ольга Серябкина, которые представили новый трек «Супергерой». Кроме того, для болельщиков прошли танцевальный флешмоб с участием 400 танцоров под «Погудим» от RASA и яркое световое шоу.

Пресс-служба «Русской медиагруппы» Российские артисты выступили на Суперкубке и матче с КНДР

«Зенит» обыграл «Краснодар» со счетом 4:2 и в пятый раз подряд завоевал Суперкубок России. В завершение матча на поле вышла Севиль (Artik & Asti) с композицией «Грустный дэнс». Также для болельщиков выступил Эльдар Джарахов.

Днем ранее, 12 июля, на столичном стадионе «Москвич» состоялся товарищеский футбольный матч женских сборных России и Северной Кореи. Россиянки впервые с 2021 года сыграли матч в Москве при зрителях. В свою очередь, корейские футболистки стали самыми сильными соперницами наших спортсменок за несколько лет. Сегодня кореянки занимают десятое место в рейтинге ФИФА, опережая Нидерланды, Австралию, Данию, Италию и Норвегию.

Пресс-служба «Русской медиагруппы» Российские артисты выступили на Суперкубке и матче с КНДР

«Русская медиагруппа» организовала выступление на открытии артистов лейбла Rock Fam Любови Успенской и Mia Boyka. Лейбл принадлежит Юрию Киселеву — инициатору и организатору подобных футбольно-музыкальных акций, ранее подписавшему соглашение о партнерстве с РФС. Любовь Успенская исполнила на поле гимн России, а Mia Boyka — композицию «Богатырская». Спортивная встреча двух команд прошла со счетом 0:3 в пользу кореянок.