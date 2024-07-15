Москва, 15 июля, 2024, 15:38 — ИА Регнум. ВДНХ совместно с Московским метрополитеном выпустили тематический билет «Единый», лимитированная серия посвящена 85-летию главной выставки России. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Пресс-служба ВДНХ

«Выход тематических карт «Тройка» и билетов «Единый» — это отличная возможность обратить внимание пассажиров метро на интересные события и места столицы. В честь 85-летия ВДНХ подготовили билет «Единый» для наших пассажиров» — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

На новом билете изображена одна из самых известных достопримечательностей выставки— арка главного входа, объект культурного наследия федерального значения. Над аркой возвышается скульптурная композиция «Тракторист и колхозница». Рядом расположен слоган праздника «Вдохновляя поколения».

По данным официального сайта мэра Москвы, тематическая серия поступит в продажу 15 июля. Карту можно приобрести в кассах и автоматах по продаже билетов на станциях метрополитена столицы.

Как передавало ИА Регнум, 1 августа исполняется 85 лет с момента открытия ВДНХ. В честь юбилея для гостей главной выставки страны подготовили насыщенную программу. Мероприятия будут проводить в музеях и на территории ВДНХ каждые десять дней вплоть до 27 июля.