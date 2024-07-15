Москва, 15 июля, 2024, 15:31 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции 15 июля одобрил запуск новой коксовой батареи Магнитогорского металлургического комбината (ММК), сообщила пресс-служба Кремля.

Кадр из видео

В релизе уточняется, что установка, состоящая из четырёх блоков по 50 печей в каждом, даст возможность выпускать 2,5 млн сухого коксующегося угля в год и снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 11,3 тыс. тонн в год.

Как передавало ИА Регнум, 15 июля глава государства в режиме видеосвязи принял участие в запуске ряда объектов металлургической промышленности в ДНР и других регионах страны. Как уточняла пресс-служба Кремля, запускается доменная печь № 5 Енакиевского металлургического завода в ДНР, печи вакуумно-дугового и электрошлакового переплава АО «Русполимет» в Нижегородской области и новая коксовая батарея Магнитогорского металлургического комбината в Челябинской области.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3902169" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Владимир Путин одобрил запуск новой коксовой батареи

В рамках мероприятия Путин информировал, что производство металлопродукции в Донецкой и Луганской народных республиках за год выросло на 30%. По словам российского лидера, это хороший показатель. Он подчеркнул, что металлургическая отрасль имеет стратегическое значение для страны, в том числе для оснащения армии.

Также президент России поздравил работников и ветеранов отрасли с приближающимся праздником — Днём металлурга, который отмечается 21 июля.