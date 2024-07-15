Бангкок, 15 июля, 2024, 15:23 — ИА Регнум. Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин одобрил постановление о продлении действия безвизового режима для граждан России на срок до 60 дней, сообщила 15 июля пресс-служба правительства.

Олег Елков/ТАСС

«Премьер-министр отнёс туристический сектор к разряду движущей силы экономики Таиланда, увеличив продолжительность безвизового режима до 60 дней для граждан 93 стран», — сказано в сообщении.

В релизе уточняется, что эта мера облегчит поездки в страну и будет стимулировать её экономику.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на министерство туризма и спорта Таиланда сообщало, что количество приехавших в королевство российских туристов за первую половину 2023 года составило почти 800 тыс. человек. За год число туристов выросло на 1000% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Кроме того, российские граждане стали самыми активными приобретателями недвижимости в Таиланде среди иностранцев.

Как передавало ИА Регнум, в июне глава Минэкономразвития Максим Решетников информировал, что Россия намерена отменить визы с шестью странами Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. В частности, переговоры о безвизовом режиме ведутся с властями Саудовской Аравии, Бахрейна, Кувейта, Омана, Малайзии и Мьянмы. Ряд соглашений Россия намерена подписать до конца 2024 года, отмечал министр.