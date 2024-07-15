Москва, 15 июля, 2024, 15:12 — ИА Регнум. Советник по корпоративному развитию «Яндекса», бывший министр финансов и экс-глава Счётной палаты России Алексей Кудрин 15 июля сообщил, что остаётся в своей должности в компании.

Алексей Никольский/РИА Новости Алексей Кудрин

В Telegram-канале Кудрин также проинформировал о закрытии сделки по выкупу «Яндекса» у голландской Yandex N. V.

«Сегодня закрыли сделку по выкупу «Яндекса» у голландской Yandex NV. Теперь 100% у российских акционеров. Yandex NV сменит название до 31 июля, останется только один «Яндекс», который начнёт торги на Московской бирже 24 июля под тикером YDE», — рассказал Кудрин.

Как передавало ИА Регнум, в мае нидерландская компания Yandex N. V. закрыла первый этап сделки по продаже бизнеса в России консорциуму частных инвесторов во главе с менеджерами «Яндекса». Новой головной компанией стала МКПАО «Яндекс», а её основным владельцем — ЗПИФ «Консорциум. Первый». Сделку предполагалось закрыть в июле.

В марте акционеры Yandex N. V. одобрили сделку по продаже бизнеса «Яндекса» и изменения в структуре его корпоративного управления. В сообщении компании отмечалось, что команда менеджеров продолжит управлять «Яндексом» и сохранит право принятия ключевых решений.

Кудрин приступил к работе в «Яндексе» в декабре 2022 года. Экс-министр сообщал, что намерен разрабатывать корпоративную структуру холдинга, которая должна будет обеспечить развитие компании.