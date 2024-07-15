Москва, 15 июля, 2024, 19:52 — ИА Регнум. Саудовская Аравия, пригрозившая продажей европейских бондов в случае конфискации замороженных активов России, бросила вызов Западу. Такое мнение 15 июля корреспонденту ИА Регнум высказал политолог, сотрудник подразделения Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Виктор Мизин.

Lefteris Pitarakis/AP/TASS

Агентство Bloomberg сообщило, что Саудовская Аравия «в частном порядке намекнула» странам Группы семи (G7) о возможности продажи части европейских долговых обязательств в случае ареста активов России на сумму около $300 млрд, большая часть которых хранится в ЕС.

«На международной арене Саудовская Аравия активно отстаивает свои позиции, что было немыслимо двадцать лет назад. Это связано с тем, что в стране подрастает новое руководство, которое ведёт себя совершенно независимо. Саудовская Аравия осознаёт свою силу и мощь, что даже США вынуждены с ней считаться. Страна стала важным геополитическим фактором в своём регионе и смело бросает вызов Западу», — подчеркнул политолог.

По мнению Мизина, Саудовская Аравия стремится продемонстрировать свою независимость. Для Запада стало неожиданностью то, что в последние годы страна установила дружественные отношения с Россией. Также Саудовская Аравия не хочет, чтобы ЕС создал прецедент по аресту российских активов, и это понимают в Европе, уточнил эксперт.

Он отметил, что в настоящее время наблюдается новый расклад мировой политики и новое качество международных отношений. Саудовская Аравия уверенно демонстрирует свою силу и влияние, и европейцам трудно это игнорировать, учитывая финансовые возможности страны и её роль на рынке нефти.

Как передавало ИА Регнум, по информации источника агентства Bloomberg, министерство финансов Саудовской Аравии выразило несогласие с инициативой G7 о конфискации российских активов, которую Запад рассчитывает реализовать в рамках поддержки Украины. Уточняется, что на прямом аресте замороженных суверенных российских активов настаивали США и Великобритания, в то время как ряд стран Европейского союза не согласились с этой идеей, поскольку подобные меры могут привести к последствиям, противоречащим их экономическим интересам.

В саудовском минфине заявили, что не поддержали идею избавиться от бумаг ЕС. Отношения королевства с G7 и другими странами основаны на взаимном уважении, продолжается обсуждение вопросов, направленных на глобальный рост и повышение устойчивости мировой финансовой системы, добавили в министерстве.

Сенатор Алексей Пушков отметил, что, пригрозив G7 продажей европейских бондов в случае конфискации активов России, Саудовская Аравия выступила против глобального произвола. По его словам, в этом случае шаг саудовцев может вызвать «эффект домино» со стороны других государств незападного мира.

Партнёр Capital Lab Евгений Шатов отметил, что примеру саудитов могут последовать другие страны Персидского залива. Серьёзная распродажа усугубит и без того довольно слабые экономические показатели еврозоны, а также поставит под угрозу инвестиционные проекты. Так, в 2023 году на Парижском форуме Франция и Саудовская Аравия заключили соглашения примерно на $3 млрд.