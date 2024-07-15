Москва, 15 июля, 2024, 14:57 — ИА Регнум. На Кольцевой линии Московского метрополитена начато строительство станции «Достоевская», работы займут порядка пяти лет. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Михаил Метцель/ТАСС

«С этого дня активная работа над этим проектом возобновляется. Это продлится где-то около 4–5 лет. Но надеюсь, что исторический проект завершится успехом», — сказал журналистам глава столицы.

Собянин подчеркнул, что данная стройка имеет большой срок — впервые за последние 70 лет на Кольцевой линии московского метро появится новая станция. Начиная с 1950 года сюда заходили, чтобы соединить одни из самых насыщенных веток метро — Люблинско-Дмитровскую ветку и Кольцевую линию, на которой за сутки перевозится около 2 миллионов человек, добавил мэр Москвы.

По словам Сергея Собянина, для реализации данного проекта необходимо проложить запасные тоннели, по которым пройдут поезда Кольцевой линии, построить станцию на Кольцевой линии и соединить их с Люблинско-Дмитровской линией метро. Вдобавок к этому следует обеспечить возможность выхода на проспект Мира, заключил Собянин.

Ранее Собянин сообщил, что в Москве к 2030 году планируют открыть три новые линии метро — Троицкую, Рублево-Архангельскую и Бирюлёвскую. Он добавил, что также в течение ближайших шести лет в столице откроют 39 станций метро и девять станций Московских центральных диаметров. По словам мэра, Москва лидирует по темпам развития рельсового каркаса среди европейских стран.

Как передавало ИА Регнум, американский журналист Такер Карлсон, побывав в Москве, восхитился метро. Он заявил, что построенная 70 лет назад станция выглядит лучше, чем что-либо в США.