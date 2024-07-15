В Москве началось строительство станции метро «Достоевская»
На Кольцевой линии метро Москвы впервые с 1950 года появится новая станция
Москва, 15 июля, 2024, 14:57 — ИА Регнум. На Кольцевой линии Московского метрополитена начато строительство станции «Достоевская», работы займут порядка пяти лет. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«С этого дня активная работа над этим проектом возобновляется. Это продлится где-то около 4–5 лет. Но надеюсь, что исторический проект завершится успехом», — сказал журналистам глава столицы.
Собянин подчеркнул, что данная стройка имеет большой срок — впервые за последние 70 лет на Кольцевой линии московского метро появится новая станция. Начиная с 1950 года сюда заходили, чтобы соединить одни из самых насыщенных веток метро — Люблинско-Дмитровскую ветку и Кольцевую линию, на которой за сутки перевозится около 2 миллионов человек, добавил мэр Москвы.
По словам Сергея Собянина, для реализации данного проекта необходимо проложить запасные тоннели, по которым пройдут поезда Кольцевой линии, построить станцию на Кольцевой линии и соединить их с Люблинско-Дмитровской линией метро. Вдобавок к этому следует обеспечить возможность выхода на проспект Мира, заключил Собянин.
Ранее Собянин сообщил, что в Москве к 2030 году планируют открыть три новые линии метро — Троицкую, Рублево-Архангельскую и Бирюлёвскую. Он добавил, что также в течение ближайших шести лет в столице откроют 39 станций метро и девять станций Московских центральных диаметров. По словам мэра, Москва лидирует по темпам развития рельсового каркаса среди европейских стран.
Как передавало ИА Регнум, американский журналист Такер Карлсон, побывав в Москве, восхитился метро. Он заявил, что построенная 70 лет назад станция выглядит лучше, чем что-либо в США.