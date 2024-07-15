Новороссийск, Краснодарский край, 15 июля, 2024, 14:45 — ИА Регнум. Работа мобильных групп по выявлению очагов возгорания в прибрежных районах Краснодарского края будет усилена. Об этом губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил 15 июля в Telegram-канале по итогам совещания в связи с пожаром под Новороссийском.

МЧС России. Кадр из видео Тушение природного пожара при помощи авиации в Краснодарском крае

Глава региона подчеркнул, что необходимо управлять ситуацией и локализовать пожар, а также исключить угрозу для жителей и гостей региона. Нужно усилить пешее патрулирование туристических районов и маршрутов, добавил он.

«Поручил усилить работу мобильных групп по выявлению очагов возгорания в муниципалитетах побережья», — написал Кондратьев.

Губернатор отметил, что огонь уничтожил постройки на базах отдыха и повредил более 60 гектаров уникального лесного массива. Бороться с пожаром трудно из-за шквалистого ветра и сложного рельефа.

Как сообщало ИА Регнум, 14 июля крупный природный пожар вспыхнул в районе курортного посёлка Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае. Отмечалось, что сухая и жаркая погода осложняет работы по тушению пожара.

На территории Новороссийска в связи с природным пожаром ввели режим чрезвычайной ситуации. С трёх баз отдыха эвакуировали около 300 человек. По факту пожара возбуждено уголовное дело. Мэр Новороссийска Андрей Кравченко попросил жителей помочь с тушением лесного пожара в районе Абрау-Дюрсо.