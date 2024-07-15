Москва, 15 июля, 2024, 14:37 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над Чёрным морем в районе западного побережья Крыма, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своём Telegram-канале.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Около 13.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сказано в сообщении.

В российском военном ведомстве уточнили, что дежурными средствами ПВО украинский беспилотник уничтожен над акваторией Чёрного моря около западного побережья Крымского полуострова.

Как передавало ИА Регнум, ранее Минобороны информировало, что ВС России в течение ночи 15 июля уничтожили и перехватили в общей сложности 22 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) украинских войск в небе над тремя российскими регионами. Из указанного количества 15 беспилотников сбили в небе над Брянской областью. Ещё шесть БПЛА удалось обезвредить в Крыму, а один — над территорией Липецкой области.

Позднее стало известно, что ещё шесть дронов самолётного типа были сбиты над Орловской, Брянской и Курской областями.