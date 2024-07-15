Лондон, 15 июля, 2024, 14:32 — ИА Регнум. Король Великобритании Карл III написал письмо кандидату в президенты США Дональду Трампу после совершённого на него покушения во время митинга в американском штате Пенсильвания, пишет 15 июля газета Mirror со ссылкой на Букингемский дворец.

TASS /Tayfun Salci/ZUMA Press Wire Король Великобритании Карл III

«Король Карл написал частное письмо Трампу в связи с попыткой покушения на него. Послание короля было передано в воскресенье через посольство Великобритании в Вашингтоне», — сообщает издание.

В материале уточняется, что Букингемский дворец не стал разглашать содержание письма.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер поддержал Дональда Трампа после покушения и заявил, что шокирован произошедшим.

Как передавало ИА Регнум, 13 июля во время выступления Трампа на митинге в Батлере (штат Пенсильвания) раздались звуки выстрелов. Окружившие экс-президента США сотрудники секретной службы сопроводили политика к автомобилю. На кадрах, появившихся в СМИ, было видно, что у Трампа окровавлено ухо.

В результате стрельбы погибли два человека — зритель предвыборного митинга и подозреваемый в покушении, которого ликвидировали сотрудники федерального агентства. Ещё двое получили тяжёлые ранения.

Представитель секретной службы Энтони Гульельми проинформировал о проведении активного расследования. По данным телеканала NBC, власти США склоняются к тому, что подозреваемый в покушении не связан с иностранными государствами.