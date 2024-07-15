Санкт-Петербург, 15 июля, 2024, 14:25 — ИА Регнум. Следователи СК проверят сообщения об избиении подростками 14-летней школьницы в Петербурге, сообщила 15 июля пресс-служба Главного следственного управления по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM

Об инциденте ранее проинформировали СМИ и социальные медиа, сказано в сообщении. Конфликт, по этим данным, имел место на пустыре на Тихоокеанской улице в Выборгском районе города.

«Свои действия участники нападения снимали на камеру мобильного телефона. По предварительным данным, у пострадавшей произошёл конфликт с одноклассниками, которые вызвали её на пустырь для выяснения отношений», — сказано в сообщении.

Девочка получила телесные повреждения и была госпитализирована. Проводится проверка в целях установления признаков преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия группой лиц по предварительному сговору), отметил СК.

Как передавало ИА Регнум, ранее в июле суд в Москве приговорил к пяти годам воспитательной колонии 16-летнего подростка, который облил 14-летнего знакомого бензином на детской площадке и поджёг. Пострадавший получил ожоги 100% поверхности тела, был доставлен в больницу и скончался, несмотря на усилия врачей. Злоумышленник был признан виновным в убийстве, совершённом с особой жестокостью (п. «д», ч. 2, ст. 105 УК РФ), свою вину он не признал.

В июне Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения и ранения подростка в Оренбурге. Мужчина в ходе конфликта нанёс несовершеннолетнему телесные повреждения, а также ножевые ранения. По предварительным данным, подросток занимался продажей компьютерного оборудования, а напал на него недовольный покупатель.