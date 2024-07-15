Москва, 15 июля, 2024, 13:51 — ИА Регнум. Украинские войска за сутки потеряли до 585 бойцов в боях с российской группировкой «Запад». Об этом сообщил 15 июля на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

Он уточнил, что подразделения группировки заняли более выгодные рубежи и отразили четыре контратаки ВСУ за минувшие сутки. Они нанесли поражение формированиям 43-й механизированной, 4-й танковой бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии. Бои шли в Харьковской области у Ковшаровки и Богуславки, в ЛНР под Червоной Дибровой, в ДНР в районе Красного Лимана и Серебрянки.

«Противник потерял до 585 военнослужащих, две боевые машины пехоты и семь автомобилей», — сказал Конашенков.

Кроме того, российские военные уничтожили девять полевых складов с боеприпасами, поразили в ходе контрбатарейной борьбы две польских САУ Krab, одну шведскую САУ Archer, британскую гаубицу L-119 и американскую М119, а также станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

Как сообщало ИА Регнум, главнокомандующий украинской армией Александр Сырский выехал с проверкой в 59-ю отдельную мотопехотную бригаду после сообщений о больших потерях. За неделю с 6 по 12 июля совокупные потери ВСУ составили в общей сложности 14 тыс. бойцов на всех направлениях. Подразделения российской группировки войск «Центр» в течение недели освободили Сокол, Чигари, Яснобродовку и Восход в ДНР. Также российские бойцы отразили 38 контратак украинских штурмовиков и нанесли удары по позициям четырёх соединений ВСУ.