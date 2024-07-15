Москва, 15 июля, 2024, 13:30 — ИА Регнум. Малому и среднему бизнесу Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) стал доступен специальный механизм «зонтичных» поручительств для их использования в качестве залога при кредитовании в банках. Инструмент даст возможность местным предпринимателям привлечь не менее 12 млрд рублей до конца 2024 года.

Иван Шилов ИА Регнум Бизнес, предпринимательство

«Сегодня СКФО динамично развивается, драйвером региональных экономик выступают в том числе малые и средние предприятия», — подчеркнул во время Кавказского инвестиционного форума заместитель председателя правительства РФ Александр Новак. Он добавил, что для того, чтобы стимулировать банки к активному кредитованию МСП, помочь бизнесу развиваться и масштабироваться, был выделен специальный лимит «зонтичных» поручительств. Их использование даст предприятиям возможность привлекать финансирование на комфортных условиях, придаст импульс сектору МСП и будет способствовать улучшению делового климата в СКФО.

Механизм «зонтичных» поручительств для малого и среднего бизнеса Северного Кавказа имеет ряд особенностей, сообщил в свою очередь генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. Речь идет в том числе и о повышенном до 6% уровне потерь банков и требовании к ним по общей доле инвестиционных кредитов не менее 35%.

«Сегодня «зонтичные» поручительства — эффективный, востребованный предпринимателями инструмент господдержки», — подчеркнул Александр Исаевич. По его словам, данный инструмент помогает при нехватке или полном отсутствии залога для получения кредитов в банках. «При этом процедура получения поручительств максимально упрощена: они выдаются в одном окне вместе с заемными средствами. Поручительство бесплатно для предпринимателей — комиссию платит банк», — отметил Исаевич.

В настоящее время в дополнение к основному механизму «зонтичных» поручительств работают отраслевые и региональные лимиты на специальных условиях. Помимо СКФО, это Крым и Севастополь, приграничные и новые регионы. Также действуют специальные условия для туризма и легкой промышленности.

Инструмент «зонтичных» поручительств был запущен по поручению президента РФ Владимира Путина в 2021 году и реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Сумма одного поручительства может достигать 1 млрд рублей при сроке до 15 лет.