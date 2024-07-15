Тбилиси, 15 июля, 2024, 13:11 — ИА Регнум. Президент Грузии Саломе Зурабишвили решила подать иск в конституционный суд, чтобы добиться отмены закона об иноагентах. Об этом 15 июня сообщает телекомпания «ТВ Пирвели».

Зурабишвили считает принятый правящей партией «Грузинская мечта» закон антинациональным и несовместим с конституцией страны. Как заявил адвокат президента Эка Беселия, который будет защищать её интересы, иск будет подан 15 июля.

«Я надеюсь, что скоро будет назначено судебное заседание, что это дело и этот иск будут рассмотрены быстро, потому что время очень важно», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, западные страны негативно отреагировали на принятие правительством Грузии закона об иноагентах, который предполагает обязательную регистрацию и финансовую отчётность для неправительственных организаций, получающих свыше 20% доходов из-за границы. Так, в ходе рассмотрения парламентом Грузии инициативы об иноагентах еврокомиссар по расширению Оливер Варгейи намекнул премьер-министру Грузии Ираклию Кобахидзе на судьбу его словацкого коллеги Роберта Фицо, получившего тяжёлое ранение во время покушения.

Позднее в пресс-бюро Службы внешней разведки России рассказали, что Вашингтон намерен добиваться смены власти в Грузии после выборов в парламент республики, которые пройдут 26 октября. По информации ведомства, США уже разработали масштабную информационную кампанию по дискредитации правящей в республике партии.

Об этом ранее предупреждал и замглавы МИД России Михаил Галузин. По его словам, Запад может попытаться организовать в Грузии новый майдан.