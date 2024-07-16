Москва, 16 июля, 2024, 17:36 — ИА Регнум. Любовь, забота, тепло и уют — описать семейное счастье можно разными словами, и у каждого они свои. Но самое главное — это возможность поделиться этим счастьем с близкими. Порой для этого кому-то не хватает детей, а кому-то — родителей. Но всё можно изменить, подарив семейное тепло и внимание ребятам, которые пока лишены этого.

freepik.com

На Едином всероссийском портале Усыновите.рф опубликованы более 35 тыс. анкет детей со всей страны, которые мечтают обрести семью. На платформе создана удобная навигация и критерии отбора информации: можно выбрать регион и населённый пункт, пол и возраст ребёнка. Там же указаны все необходимые данные, которые пригодятся усыновителям. А дети, появившись в семье, очень скоро становятся родными.

Различий между усыновлёнными и родными детьми не делает и государство при предоставлении мер поддержки. По нацпроекту «Демография» семьи, взявшие ребёнка, пользуется теми же программами, льготами и выплатами.

«То, что сейчас сформировано в России в рамках семейной политики, не имеет аналогов ни в советском опыте, ни в опыте зарубежного строительства социальных государств», — подчеркнул член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ Владимир Шаповалов. Он отметил, что уникальные практики поддержки семьи, материнства и детства в России продолжают пополнятся и формироваться.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3902133" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Социальная кампания «Вылитый ты»

К примеру, при усыновлении семьи могут получить материнский капитал — самую популярную программу нацпроекта «Демография». Его размер на сегодняшний день составляет от 630,4 тыс. до 833 тыс. рублей в зависимости от наличия родных детей и очередности усыновления приёмных.

Средства маткапитала можно направить на одно или несколько направлений, среди которых улучшение жилищных условий, ежемесячные выплаты на детей до трёх лет, образование детей, социальная адаптация детей с инвалидностью и накопительная часть пенсии родителей.

Благодаря материнскому капиталу расширить жилплощадь удалось маме шестерых детей из Тульской области Ларисе Шмаковой. Двое старших детей уже выросли и живут отдельно. Ещё четверо живут с мамой, и двое из них — приёмные. Впрочем, этот статус для Ларисы — формальность. По словам женщины, с первых дней Алина и Ростислав для неё и остальных детей — родные и близкие.

Приобрести собственную квартиру благодаря поддержке государства смогла многодетная семья Олега и Юлии Демоновых из Алтайского края. Семейная пара воспитала двоих родных детей, а сейчас на их попечении находятся пятеро приёмных.

Все они проживают в частном доме в селе, однако, когда встал вопрос о дальнейшем образовании детей, было принято решение о покупке квартиры в городе Бийске.

«Благодаря финансовой поддержке из средств материнского капитала нам удалось приобрести просторное и уютное жилье, которое стало настоящим домом для наших детей. Теперь мы можем с уверенностью смотреть в будущее, зная, что у нас созданы отличные условия в городе. И в наших силах создать комфорт и уют для детей-студентов», — отметила Юлия Демонова.

Усыновители могут получить и единовременную выплату на ребёнка. А если семья приняла двоих и более детей, пособие оформляется на каждого. С февраля 2024 года размер такого пособия составляет 24,6 тыс. рублей.

При усыновлении ребёнка в возрасте до трёх месяцев приёмная мама также может оформить пособие по беременности и родам. Для работающих женщин выплата будет равна их среднему заработку, на который начисляются страховые взносы.

Все эти выплаты можно оформить в Социальном фонде России, на портале «Госуслуги», в МФЦ или по месту работы.

Как сообщало ИА Регнум, поддержка семей — одна из главных задач национального проекта «Демография». Благодаря нему семьям с детьми и тем, кто только планирует прибавление, доступны различные меры поддержки как на федеральном, так и на региональном уровне.