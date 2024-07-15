Москва, 15 июля, 2024, 13:00 — ИА Регнум. Духовная делегация Татарстана во главе с муфтием попала под обстрел в зоне СВОДуховная делегация Татарстана во главе с муфтием попала под обстрел в зоне СВОДуховная делегация Татарстана во главе с муфтием Камилем Самигуллиным попала под обстрел в зоне проведения военной спецоперации, сообщает 15 июля пресс-служба Духовного управления мусульман (ДУМ) республики.

Пресс-служба Духовного управления мусульман Татарстана

Вместе с Самигуллиным в зоне СВО находились имам-мухтасиб Ютазинского района Татарстана Марат Марданшин, сотрудник отдела Казанской епархии по взаимодействию с вооружёнными силами протоиерей Андрей Зиньков и помощник муфтия Магомед Хайруллаев. Они посетили Донецк и Луганск, побывали в российских подразделениях, которые несут службу вплотную к местам скопления войск и техники.

ВСУ наносили удары снарядами и беспилотниками на протяжении всего пути их передвижения, а также предприняли «операцию по обстрелу делегации из Татарстана», отметили в ДУМ. Муфтий и его сопровождающие провели встречи с военнослужащими из республики в трёх военных частях.

новость дополняется