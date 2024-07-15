Москва, 15 июля, 2024, 12:53 — ИА Регнум. Дети мигрантов, поступающие на обучение в российские школы, должны обладать необходимым уровнем знания русского языка, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Виталий Аньков/РИА Новости

«Я радикален. Если ты приезжаешь сюда с семьёй и собираешься стать гражданином или временно жить, если ты хочешь, чтобы твои дети получали в этой стране образование, то они должны обладать определённым уровнем знания языка», — сказал Музаев, слова которого приводит Lenta.ru.

По словам руководителя федеральной службы, семьи мигрантов, планирующих переезд в другую страну, могут найти время, чтобы выучить язык, поскольку такие решения не принимаются быстро. Тем более, подчеркнул Музаев, на строительство русских школ и центров русского языка в Средней Азии выделено много средств.

Как передавало ИА Регнум, ранее уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила правительству рассмотреть вопрос об обязательной культурно-языковой подготовке не говорящих на русском языке детей мигрантов в детских садах РФ.

Также за обязательное изучение русского языка до поступления в школы детьми мигрантов выступал и глава Совета по правам человека в России Валерий Фадеев. Кроме того, он предлагал сделать знание русского языка обязательным условием для получения пособий женщинами-мигрантами, которые получили российское гражданство. Мигранты, которые не хотят интегрироваться в российское общество, стране не нужны, отмечал Фадеев.