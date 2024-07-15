Вашингтон, 15 июля, 2024, 12:33 — ИА Регнум. Победа в финале Кубка Америки 2024 года стала для капитана сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси 45-м титулом в его профессиональной карьере. Об этом 15 июля сообщает Lenta.ru.

Julio Cortez/AP/TASS Лионель Месси

Этот успех позволил ему обновить свой мировой рекорд по количеству завоёванных трофеев. Финальный матч состоялся в ночь на 15 июля. Сборная Аргентины одержала победу над командой Колумбии в дополнительное время со счётом 1:0. Месси был заменён на 66-й минуте из-за травмы, полученной во время игры. Всего на турнире он провел пять матчей и забил один мяч.

Для Месси это второе чемпионство в Кубке Америки. Всего за свою карьеру он завоевал 45 трофеев как игрок, что является рекордом среди самых титулованных футболистов в мировой истории.

Как передавало ИА Регнум, нападающий футбольного клуба «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал период игровой карьеры, когда он играл за команду «Пари Сен-Жермен».Футболист назвал Париж лучшим из того, что с ним произошло, так как в тот период игрок стал чемпионом мира в составе аргентинской сборной. Месси также отметил, что за два года жизни в столице Франции у него появились хорошие друзья, а его сыновья остались в восторге от Парижа и им было трудно оттуда уезжать.

В мае Месси впервые в карьере отдал пять результативных передач в матче североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) с клубом «Нью-Йорк Ред Буллс». Форвард также отличился одним голом, что позволило Майами победить со счётом 6:2.

В марте «Майами» сыграл с ничейным счётом 2:2 в матче 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ с командой «Нэшвилл». Месси забил в этой встрече один гол.