Москва, 15 июля, 2024, 12:21 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин не планирует созваниваться с бывшим президентом США Дональдом Трампом, который пережил покушение на митинге в Пенсильвании. Об этом во время брифинга с журналистами сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Gene J. Puskar/AP/TASS Дональд Трамп

«Нет и не планируется. Мы вчера дали оценку этому акту и осудили нападение», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Комментируя покушение на бывшего американского лидера, Дмитрий Песков 14 июля заявил, что Россия всегда осуждала любые проявления насилия в ходе политической борьбы. Он добавил, что Москва выражает соболезнования семье погибшего, а также желает выздоровления всем пострадавшим.

Как сообщало ИА Регнум, покушение на Трампа совершено 13 июля в городе Батлере в штате Пенсильвания. Стрельба раздалась в начале выступления кандидата на пост президента США на митинге сторонников. Бывший американский лидер прервал речь и спрятался за трибуну, после чего его перевели в безопасное место.

Нападавшего ликвидировали, им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании. Перед нападением он записал видео, где заявил, что ненавидит республиканцев и Трампа. Крукс стрелял с крыши производственного здания, его отделяли от Трампа около 100 метров. Следствие склоняется к тому, что подозреваемый в покушении на бывшего президента США действовал в одиночку. При этом представитель полиции штата Пенсильвания Джордж Бивенс также заявил, что полиция ищет и других возможных подозреваемых.

Один из очевидцев покушения сообщил, что присутствовавшие на предвыборном митинге Трампа сотрудники полиции проигнорировали информацию о стрелке на мероприятии. По его словам, он заметил подозрительного человека с оружием ещё до покушения на экс-главу Белого дома и решил сообщить об этом полицейским, однако те никак не отреагировали на его слова.