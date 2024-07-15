Москва, 15 июля, 2024, 12:12 — ИА Регнум. 12 помещений в исторических зданиях Москвы отреставрировано за счет инвесторов. Об этом написал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин. Работы ведутся еще в 15 помещениях.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

«Среди уже отреставрированных — помещения в здании Центропечати на Тверской улице и в доходном доме А. И. Синицына в Благовещенском переулке», — рассказал мэр.

Он напомнил, что с 2017 года у московских предпринимателей появилась возможность приобрести здания, являющиеся объектами культурного наследия, или отдельные помещения в таких зданиях. Недвижимость, пояснил Собянин, реализуется на торгах, а перед использованием ее обязательно приводят в порядок.

Таким образом удается сохранить уникальную архитектуру столицы, а инвесторы получают площади в популярных столичных районах.

Напомним, в начале июня Сергей Собянин сообщил о начале приема заявок на конкурс «Московская реставрация». Принять участие могут физические и юридические лица, закончившие восстановление городских объектов культурного наследия в 2023–2024 годах.