Москва, 15 июля, 2024, 12:06 — ИА Регнум. Основные параметры видения урегулирования конфликта на Украине премьер-министр Венгрии Виктор Орбан изложил во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве, заявил 15 июля на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

TASS /EPA/JIM LO SCALZO Виктор Орбан

«Разумеется, в ходе контактов в Москве основные параметры своего видения Орбан излагал, но, разумеется, мы не знаем, о чём идёт речь во внутренней переписке в рамках ЕС», — сказал Песков, отвечая на вопрос, знают ли в Кремле о содержании предложений венгерского премьера, которые он направил лидерам ЕС.

Ранее в этот же день политический директор венгерского премьера Балаж Орбан заявил, что мирный план по урегулированию конфликта на Украине, основанный на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках, лежит на столе у всех лидеров Евросоюза.

Как отметил, в свою очередь, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, переговоры начнутся, когда США, Евросоюз и Китай вместе выступят за установление мира в стране. По его словам, в мировой политике можно выделить трёх главных игроков, способных добиться прекращения конфликта. Китай уже предложил свой мирный план, в США власти заняты предвыборной кампанией, а Евросоюз пока что лишь копирует американскую политику.

Сийярто подчеркнул, что Орбан решил достигнуть этой цели, отправившись с миротворческой миссией в Киев, Москву, Пекин и Вашингтон.

Вместе с тем, по информации китайской газеты Global Times, ЕС и НАТО усилия политика не оценили. Издание отметило, что представители ЕС и Североатлантического альянса сразу начали делать заявления об отсутствии у венгерского лидера права проводить переговоры с президентом России о перемирии. Такая реакция показала, что Запад не намерен допустить переговоров с обеими сторонами конфликта для достижения соглашения без собственного посредничества, указали аналитики.

Песков ранее заявлял, что на сегодняшний день нет никаких предпосылок для переговоров по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, Североатлантический альянс демонстрирует свою решимость оставаться врагом для России.