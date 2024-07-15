Москва, 15 июля, 2024, 12:05 — ИА Регнум. В Кремле не видели письмо нобелевских лауреатов с призывом остановить конфликт на Украине, заявил 15 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Как сообщалось ранее, обращение к мировым религиозным лидерам, в том числе папе Римскому Франциску и далай-ламе XIV, с призывом способствовать остановке конфликта на Украине подписал 51 нобелевский лауреат. Москву и Киев призвали сложить оружие, обменять пленных и тела погибших и приступить к мирным переговорам. В заявлении содержится призыв остановить и другие идущие в мире конфликты.

«Нет, к сожалению, не видели (письмо. — Прим. ред.)», — сказал Песков.

Как передавало ИА Регнум, президент Владимир Путин ранее отметил, что Россия выступает за окончательное завершение конфликта на Украине. Глава государства подчеркнул, что речь должна идти не о перемирии или временной остановке огня, не о паузе, которую киевский режим мог бы использовать для восстановления потерь, перегруппировки и довооружения, а о полном урегулировании конфликта.

Также президент отмечал, что украинский конфликт нельзя завершить через посредников, напоминал, что Россия всегда выступала за переговоры и никогда от них не отказывалась, и исключал прекращение огня на Украине без достижения договорённостей, которые будут приемлемы для России.

На сегодняшний день предпосылок для переговоров по урегулированию конфликта на Украине нет, сказал Песков 14 июля. НАТО демонстрирует свою решимость оставаться врагом для России и не склонно к гибкости по основной обеспокоенности Москвы ― членству Украины в альянсе, подчеркнул пресс-секретарь президента.