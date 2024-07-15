Москва, 15 июля, 2024, 12:07 — ИА Регнум. Безопасность президента России Владимира Путина обеспечивается с учётом международной обстановки. Об этом заявил 15 июля журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

РИА Новости/ Вячеслав Прокофьев Владимир Путин

Отвечая на вопрос о том, усилят ли безопасность российского лидера в связи с покушением на экс-президента США Дональда Трампа, представитель Кремля сообщил, что она «и так усилена».

«Безопасность, как вы понимаете, по понятным причинам и так усилена, вне зависимости от упомянутых происшествий», — сказал Песков.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июля во время предвыборного митинга в Трампа стреляли. Бывший президент получил ранение в ухо, один из участников митинга погиб, ещё два человека получили ранения.

Нападавшего ликвидировали. Им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании. Перед нападением он записал видео, где заявил, что ненавидит республиканцев и Трампа. Крукс стрелял с крыши производственного здания, его отделяли от Трампа около 100 метров.