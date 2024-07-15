Омск, 15 июля, 2024, 13:15 — ИА Регнум. В Омске сотрудники ФСБ задержали мигрантов из Центрально-Азиатского региона, которые организовали сбор денег на покупку оружия для боевиков исламской «Катиба Таухид Валь-Джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщили в пресс-службе УФСБ России по Омской области.

УФСБ России по Омской области

«Вступив в преступный сговор, они установили контакт с находящимся в международном розыске эмиссаром террористической организации «Катиба Таухид Валь-Джихад», после чего организовали сбор денежных средств с целью приобретения оружия для боевиков», — говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, пособник преступления арестован. Мужчина регулярно перечислял небольшие суммы на счета международной террористической организации. Также задержан его сообщник, проживающий в Новосибирске. Оба преступника являются выходцами из стран Центральной Азии, добавили в пресс-службе УФСБ.

В ведомстве также уточнили, что мужчины собирались уехать из РФ и стать участниками террористической организации. Было возбуждено уголовное дело по статьям террористической направленности.

Также сообщается, что пособников обучали изготовлению самодельных взрывных устройств, они прошли обучение по ряду направлений с использованием специализированной литературы террористической направленности.

Ранее ИА Регнум передавало, что в Приамурье задержали иностранца за финансирование организации террористов. Против него возбудили уголовное дело по статье «Финансирование терроризма», по которой ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Также сотрудники ФСБ задержали жительницу Ростова-на-Дону, подозреваемую в финансировании украинской армии. Женщина перевела на нужды ВСУ в общей сложности свыше 330 тыс. рублей.