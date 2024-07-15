Москва, 15 июля, 2024, 11:54 — ИА Регнум. Технологии и инновации в сфере здравоохранения, образования и прочих отраслях социальной области покажут в Гостином дворе в рамках форума «Территория будущего. Москва 2030». Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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По её словам, социальная сфера столицы является одной из наиболее инновационных в мире. Ракова подчеркнула, что Москва выделяется среди других мегаполисов развитой инфраструктурой и внимательным отношением к людям. И форум покажет москвичам и гостям города, как трансформируется социальная сфера и чего стоит ожидать в будущем.

«Главная идея экспозиции — единение человека, семьи и мегаполиса и уникальная ДНК Москвы. Тематику поддержат как внутренние локации выставки, так и фасад Гостиного Двора. Каждый день с 22:00 он будет оживать с помощью маппинга и до рассвета раскрывать главные темы площадки», — отмечает Ракова.

На центральной площадке форума посетители смогут увидеть фильм о жизни обычной столичной семьи, в котором через воспоминания отца и дочери будут показаны изменения в социальной сфере города. На этой же площадке можно будет ознакомиться с «Библиотекой поколений». Гости примут участие в викторине и узнают о сленге своих бабушек и дедушек.

Площадки «Проспект знаний» и «Квартал профессий» покажут гостям рабочие специальности будущего. Кроме того, гости узнают, как поддержать свою востребованность на рынке труда.

Как сообщало ИА Регнум, ранее дворцы бракосочетаний Москвы начали принимать заявления на проведение церемоний регистрации брака в Гостином дворе на площадке социального комплекса столицы «Москва — город будущего». По словам Анастасии Раковой, там молодожёны смогут заключить брак в красивую дату — 24.08.24.

Торжественные церемонии будут проводить с утра до ночи, чтобы зарегистрировать брак успели все желающие. Подарком для молодожёнов станет написанная нейросетью песня. А после 22:00 для молодожёнов проведут вечеринку в белом.