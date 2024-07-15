Москва, 15 июля, 2024, 11:45 — ИА Регнум. Флагманский центр на базе городской клинической больницы имени В. М. Буянова в Москве готов на 90%. Об этом сообщил в своем блоге мэр российской столицы Сергей Собянин.

(сс) Барвенковский Бывшая больница ЗИЛа на Бакинской улице Москвы (ныне ГКБ №12).

Он рассказал, что центр больницы на улице Бакинской будет работать по новому стандарту. Он сможет принимать 200 экстренных пациентов в сутки. «Это единые алгоритмы оказания экстренной помощи, мультидисциплинарная бригада специалистов и уникальные цифровые технологии», — сообщил мэр.

Здесь установят больше 1,2 тысячи единиц современного высокотехнологичного оборудования для диагностики и лечения. Во флагманском центре больницы имени Буянова будет девять разнопрофильных операционных, в том числе одна гибридная.

Как ранее сообщал Сергей Собянин, всего в Москве откроют шесть флагманских центров, а центр в больнице имени Буянова заработает до конца года.