Киев, 15 июля, 2024, 12:45 — ИА Регнум. Школьники на Украине стали реже использовать государственный язык. Об этом 15 июля сообщает в Telegram-канале издание «Страна. ua», ссылаясь на исследование Госслужбы качества образования.

Robert Michael/dpa/picture-alliance/ТАСС

«Число учеников, которые используют исключительно государственный язык на уроках и перерывах, упало на 8%. На чисто украинском языке за пределами школы общается менее 40% школьников. На востоке страны таких только 17%, на западе — 74%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в южном и восточном макрорегионах русский язык преобладает в повседневном общении участников образовательного процесса. Кроме того, на 11% снизилось число старшеклассников, использующих украиноязычный контент в интернете, и на 12% — число тех, кто считает язык контента важным, сообщает издание.

Причины падения популярности украинского языка объясняют тем, что в текущем году исследованием было охвачено большее количество респондентов, проживающих в городской местности. Известно, что городская агломерация традиционно является эпицентром увеличения русскоговорящего компонента.

Как передавало ИА Регнум, на пляже в Одессе песни бывшего вокалиста поп-группы «Ласковый май», певца Юрия Шатунова стали причиной скандала. Одной из отдыхающих не понравилась музыка, и она потребовала её выключить. Женщины едва не подрались. При этом другие люди начали возражать, отмечая, что прослушивание подобной музыки не запрещено.

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В библиотеке украинского города Тернополя отказались выдавать книги семилетнему мальчику — переселенцу из Харькова, аргументируя это тем, что он может написать в них «Слава России». После длительной беседы о недопустимости дискриминации директор библиотеки согласилась выдавать мальчику книги на общих основаниях. Но когда их вернули обратно, директор снова начала рассказывать «о переселенцах, которым нельзя доверять», и пригрозила вызвать полицию.

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