Москва, 15 июля, 2024, 11:41 — ИА Регнум. Адаптационный курс для трудовых мигрантов из Центральной Азии, включающий правила поведения в России и конкретных регионах, разработало Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН). Об этом сообщает 15 июля «Коммерсантъ».

ТАСС/ Владимир Смирнов

Курс представляет собой лекцию продолжительностью 70 минут, отмечает издание. Помимо положений миграционного и трудового законодательства, иностранцам напомнят некоторые факты из истории и расскажут, как себя вести.

Мигрантам, в частности, советуют не свистеть женщинам и мужчинам, не обсуждать прохожих и не шептаться на родном языке, не использовать обращения «брат» и «сестра» в общении с малознакомыми людьми. Им также напомнят, что в России не проводят намаз в общественных местах и не приносят в жертву животных.

В памятке также отмечено, что в многонациональной стране принято говорить по-русски, бережно относиться к женщинам и уважать память о Великой Отечественной войне.

Ожидается, что курс начнут внедрять в ближайшее время. Запрос на подобный инструментарий со стороны регионов существует давно, и факт его появления важен, отметил директор межрегионального ресурсного центра в сфере адаптации мигрантов и межнациональных отношений «ПСП-фонд» Борис Панич.

Вместе с тем эксперт указал на отсутствие в регионах структур и специалистов, способных проводить занятия с мигрантами в широком масштабе. Не хватает механизмов и площадок, да и донести большой объём информации до мигрантов за час с небольшим практически нереально, считает Панич.

По его мнению, разрешать мигрантам трудиться и жить в России следует при условии прохождения ими адаптационного курса. Панич предлагает ввести для этого отдельный экзамен.

Как сообщало ИА Регнум, разработка памятки о правилах и нормах поведения для приезжающих мигрантов включена в план мероприятий концепции государственной миграционной политики на 2024–2025 годы, утверждённой правительством России.