Москва, 15 июля, 2024, 11:34 — ИА Регнум. Неделя космоса стартует на винтажном маркете в Москве в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!». Об этом сообщает пресс-служба оргкомитета цикла мероприятий «Московские сезоны».

РИА Новости/Максим Блинов

Гости космической недели смогут увидеть снимки, которые были сделаны во время полета на кораблях «Союз 4» и «Союз 5». Они стартовали с космодрома Байконур 14 и 15 января 1969 года и осуществили первую в мире стыковку пилотируемых кораблей в космосе. В таком состоянии они находились 4 часа 35 минут. За это время экипаж провёл несколько экспериментов и сделал фотографии Земли в ракурсе, в котором до того момента планету ещё не видели.

Кроме того, посетители смогут приобрести тематические сувениры. В том числе, им будут доступны открытки и конверты с автографом Юрия Гагарина. Также можно будет услышать и голос легендарного космонавта — на площадке будут крутить соответствующие пластинки.

Как сообщало ИА Регнум, ранее московские некоммерческие организации в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» подготовили для жителей и гостей столицы игры, творческие и другие занятия. С расписанием можно ознакомиться на официальном сайте мэра Москвы.

Кроме того, на центральных бульварах Москвы до 11 августа пройдёт фестиваль «Театральный бульвар». В нём примут участие актёры самых известных театров страны. Зрители фестиваля увидят различные шоу, импровизации, представления, эксперименты и даже цирковые номера. Кроме того, любой прохожий сможет стать участником мероприятий.