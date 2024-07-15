Вашингтон, 15 июля, 2024, 12:06 — ИА Регнум. Саудовская Аравия готова распродать принадлежащие ей ценные бумаги Евросоюза в случае конфискации странами Запада замороженных российских активов. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило агентство Bloomberg.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Саудиты «в частном порядке намекнули» странам Группы семи (G7), что могут продать часть европейских долговых обязательств, если активы России на сумму около $300 млрд, основная часть которых хранится в ЕС, будут арестованы, говорится в материале.

Вероятно, Саудовская Аравия располагает запасами евро и французских облигаций на десятки миллиардов. Эти запасы недостаточно велики, чтобы иметь существенное значение в случае продажи, однако европейских чиновников беспокоит, что другие страны могут последовать примеру Эр-Рияда, отмечает агентство.

Источники отметили, что Саудовская Аравия может действовать таким образом, исходя из солидарности с Москвой или из личных интересов — в связи с опасениями, что арест российских активов создаст прецедент, который в будущем могут использовать против других стран.

В саудовском минфине заявили, что не поддержали идею избавиться от бумаг ЕС. Отношения королевства с G7 и другими странами основаны на взаимном уважении, продолжается обсуждение вопросов, направленных на глобальный рост и повышение устойчивости мировой финансовой системы, добавили в министерстве.

Однако само обсуждение такого варианта свидетельствует, что Западу сигнализируют о необходимости соблюдения международного права и пределах, которые не стоит переступать, отметили опрошенные «РИА Новости» эксперты.

По словам экономиста Андрея Лободы, реакция саудовского минфина вызвана нежеланием дестабилизировать долговой рынок, но реальные намерения могут быть совсем иными. Обвал возможен при условии, что Эр-Рияд поддержат Пекин и Токио, а это вряд ли произойдёт, добавил он.

Партнёр Capital Lab Евгений Шатов отметил, что примеру саудитов могут последовать другие страны Персидского залива. Серьёзная распродажа усугубит и без того довольно слабые экономические показатели еврозоны, а также поставит под угрозу инвестиционные проекты. Так, в 2023 году на Парижском форуме Франция и Саудовская Аравия заключили соглашения примерно на $3 млрд.

Как сообщало ИА Регнум, сенатор Алексей Пушков назвал угрозы Саудовской Аравии продать евробонды выступлением против глобального произвола. По его словам, это серьёзная угроза, так как в случае продажи шаг саудитов может вызвать «эффект домино» со стороны других государств незападного мира.