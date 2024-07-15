Таллин, 15 июля, 2024, 11:26 — ИА Регнум. Эстонский премьер-министр Кая Каллас и правительство страны подали в отставку, сообщает сайт телекомпании ERR.

РИА Новости Эстонский премьер-министр Кая Каллас

По информации СМИ, Каллас написала заявление и подала его президенту Эстонии Алару Карису. На внеочередном заседании эстонского правительства премьер и весь кабинет министров подали в отставку, говорится в публикации.

При этом уточняется, что Каллас продолжит исполнять обязанность главы правительства до формирования нового состава кабмина.

Ранее на саммите в Брюсселе лидеры стран ЕС утвердили кандидатуру Каллас на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и безопасности. Теперь ей предстоит процедура утверждения на заседании Европарламента.

Назначение Каллас, которую на родине прозвали за её непримиримое отношение к России «принцессой войны», означает, что Еврокомиссия выбрала путь продолжения конфронтации, считает автор ИА Регнум Виктор Лавриненко. Он отметил, что Кая Каллас принадлежит к числу тех политиков, которые относятся к России наиболее непримиримо.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что европейские страны со временем поймут полную тупиковость и контрпродуктивность курса, который они проводят под диктовку Вашингтона. В противном случае, по словам Лаврова, ЕС может оказаться на обочине мирового развития.