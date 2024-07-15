Москва, 15 июля, 2024, 11:17 — ИА Регнум. Здание Ленинградского вокзала в Москве закроют на ремонт. Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, здесь пройдет масштабное обновление.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ленинградский вокзал

«В рамках продолжения развития транспортного узла планируется интеграция Ленинградского вокзала в систему московского транспорта. Этим займется Московский метрополитен — крупнейший перевозчик города», — отметил Ликсутов. Проект развития вокзала разрабатывается вместе с ОАО «Российские железные дороги».

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта пояснил, что поезда дальнего следования и пригородные продолжат прибывать на вокзал и отправляться от вокзала, но маршруты прохода к перронам изменятся. Найти их пассажирам помогут схемы навигации и информационные плакаты.

Пассажирское здание Ленинградского вокзала закроется 11 августа.