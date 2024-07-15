Ленинградский вокзал интегрируют в систему московского транспорта
Москва, 15 июля, 2024, 11:17 — ИА Регнум. Здание Ленинградского вокзала в Москве закроют на ремонт. Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, здесь пройдет масштабное обновление.
«В рамках продолжения развития транспортного узла планируется интеграция Ленинградского вокзала в систему московского транспорта. Этим займется Московский метрополитен — крупнейший перевозчик города», — отметил Ликсутов. Проект развития вокзала разрабатывается вместе с ОАО «Российские железные дороги».
Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта пояснил, что поезда дальнего следования и пригородные продолжат прибывать на вокзал и отправляться от вокзала, но маршруты прохода к перронам изменятся. Найти их пассажирам помогут схемы навигации и информационные плакаты.
Пассажирское здание Ленинградского вокзала закроется 11 августа.