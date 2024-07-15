Пермь, 15 июля, 2024, 10:53 — ИА Регнум. Мать девятилетнего мальчика, тело которого нашли в чемодане в Перми, полностью признала вину во время очередного допроса. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СК РФ по Пермскому краю в официальном Telegram-канале.

«В ходе очередного допроса обвиняемая в убийстве своего 9-летнего сына полностью признала вину в совершённом ею преступлении», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 12 июля возле одного из мусорных контейнеров в Перми обнаружили чемодан, внутри которого находилось тело ребёнка со следами насилия. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

13 июля полиция установила личность женщины, подозреваемой в убийстве. Сотрудники правоохранительных органов опубликовали фотографию женщины и объявили её в розыск.

14 июля подозреваемой предъявили обвинение по статье об убийстве малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). По версии следствия, в ночь на 12 июля она задушила сына в своей квартире. Затем женщина нанесла ему колото-резаные раны. Чтобы скрыть следы преступления, она унесла чемодан с телом ребёнка к мусорным контейнерам.