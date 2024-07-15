Москва, 15 июля, 2024, 10:43 — ИА Регнум. О масштабных работах по благоустройству на юго-западе Москвы рассказал в своём блоге мэр российской столицы Сергей Собянин.

sobyanin.ru Сквер у храма преподобной Евфросинии великой княгини Московской

По его словам, в Беляево, Коньково, Теплом Стане, Ясенево, Котловке и Ломоносовском районе появятся новые пешеходные маршруты, спортивные кластеры (в том числе «Русский ниндзя»), детские площадки, территории для выгула собак и арт-объекты.

Для москвичей благоустроят зону у Деревлевского и Голубинского прудов, окраину природного парка «Долина реки Котловки», сквер у храма преподобной Евфросинии великой княгини Московской, сквер Олимпийских чемпионов, пешеходный маршрут от метро «Беляево» до Битцевского леса и другие локации.

Все работы планируется завершить уже в этом году.