Вашингтон, 15 июля, 2024, 10:02 — ИА Регнум. Работу Секретной службы США высоко оценил экс-глава Белого дома Дональд Трамп после попытки покушения на него в штате Пенсильвания во время митинга сторонников. Соответствующее заявление политик сделал 14 июля в интервью газете The New York Post.

«Они проделали фантастическую работу… Они уложили его одним выстрелом прямо между глаз», — заявил Трамп, комментируя работу сотрудников Секретной службы.

Трамп рассказал, как он был поражён, когда сотрудники Секретной службы «налетели на него» и уложили на пол так быстро, что у политика слетели ботинки. Трамп отметил героизм сотрудников и меткость агента, который ликвидировал нападавшего с расстояния почти 120 метров.

«Это сюрреалистично для всех нас», — добавил Трамп.

Ранее ИА Регнум сообщало, что покушение на Трампа произошло 13 июля в городе Батлере в штате Пенсильвания. Стрельба раздалась в начале выступления кандидата на пост президента США на митинге сторонников. Сотрудники Секретной службы вывели экс-президента в безопасное место. На видеозаписи с места события видно, что у Трампа окровавлено ухо. Тем не менее политик, садясь в автомобиль, поднял вверх руку, сжатую в кулак.

В результате покушения погиб один человек и двое, включая экс-президента, пострадали.Федеральное бюро расследований подтвердило версию о покушении на бывшего главу Белого дома. Личность подозреваемого установили. Им оказался 20-летний житель Пенсильвании Томас Мэтью Крукс.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков комментируя нападение на Трампа, заявил, что Россия всегда осуждала любое проявление насилия. Он добавил, что Москва выражает соболезнования семье погибшего, а также желает выздоровления всем пострадавшим.