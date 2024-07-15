Вашингтон, 15 июля, 2024, 09:51 — ИА Регнум. Экс-президент США Дональд Трамп полагает, что два судебных дела против него будут отменены после покушения. Об этом он заявил в интервью газете New York Post.

Иван Шилов ИА Регнум

По словам политика, он слышал, что действующий глава государства Джо Байден попросит об этом министерство юстиции, которое в США также выполняет функции Генеральной прокуратуры.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июля в ходе предвыборного митинга Трампа вооружённый винтовкой мужчина успел сделать несколько выстрелов в сторону сцены, одна из пуль задела ухо экс-президента. В результате стрельбы погиб начальник пожарной охраны Кори Комператоре, ещё два человека получили ранения.

Перед нападением Крукс записал видео, где заявил, что ненавидит республиканцев и Трампа. Мужчина состоял в стрелковом спортивном клубе города Клэртона.