Новороссийск, Краснодарский край, 15 июля, 2024, 09:03 — ИА Регнум. Почти 70 построек повреждено в результате лесного пожара на двух базах отдыха в хуторе Дюрсо под Новороссийском. Об этом 15 июля сообщил оперативный штаб Краснодарского края в своём Telegram-канале.

Уточняется, что на базе отдыха «Романтик» огнём повреждено 60 построек, ещё восемь построек и пять автомобилей пострадали от пожара на базе отдыха «Голубая волна». На других базах отдыха загорания построек нет.

Все граждане в количестве более 500 человек, проживавшие на базах отдыха, были заблаговременно эвакуированы. Для них организованы пункты временного размещения. В пункте временного размещения в хуторе Дюрсо осталось 17 человек. Остальные эвакуированные отдыхающие предпочли уехать домой.

Ранее ИА Регнум сообщало, что огонь повредил почти 40 построек и пять автомобилей на двух базах отдыха под Новороссийском. Сохраняется опасность распространения огня на хутор Дюрсо.

К борьбе с лесным пожаром привлечена авиация. На месте работают два вертолёта Ка-32 и Ми-8 и самолёт Ил-76. Воздушные суда оборудованы водосливными устройствами, тушение пожара не прекращается ни на минуту.

Возгорание травы в районе хутора Дюрсо в Краснодарском крае произошло утром 14 июля. Пожар начал быстро распространяться по лесному массиву и вскоре добрался до базы отдыха «Голубая лагуна». Всего от пожара пострадала территория четырёх баз отдыха.

Следователи возбудили уголовное дело по факту крупного лесного пожара под Новороссийском в Краснодарском крае.