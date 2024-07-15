Орел, 15 июля, 2024, 08:47 — ИА Регнум. Украинский беспилотник перехвачен на территории Орловской области, сообщил 15 июля в Telegram-канале губернатор региона Андрей Клычков.

Иван Шилов ИА Регнум

Он уточнил, что рано утром средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) обезвредили вражеский дрон. Пострадавших и повреждений нет, на месте работают оперативные службы.

Ранее Минобороны РФ информировало о перехвате 22 украинских БПЛА в небе над тремя российскими регионами в ночь на 15 июля. В Брянской области уничтожили 15 дронов, в Крыму — шесть, в Липецкой области — один.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что три беспилотника были сбиты в Железногорском районе.

Как сообщало ИА Регнум, два украинских беспилотника самолётного типа сбили в небе над Орловской областью в ночь на 30 июня. Тогда российские военные перехватили 36 БПЛА над шестью регионами. В ночь на 20 июня над Орловской областью сбили один беспилотник.

В ночь на 27 мая ВСУ предприняли массированную атаку на регион с помощью беспилотников. Один из аппаратов упал на территории топливно-заправочной станции в городе Ливны. Когда на месте работали сотрудники оперативных служб, на АЗС упал ещё один дрон. В результате погиб водитель пожарной части, ещё три сотрудника служб получили ранения.