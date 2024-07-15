В доме стрелявшего в Трампа обнаружили «подозрительное» устройство
WP: в доме стрелявшего в Трампа обнаружили подозрительное устройство
Вашингтон, 15 июля, 2024, 08:27 — ИА Регнум. Второе «подозрительное устройство» нашли в доме Томаса Мэтью Крукса, подозреваемого в покушении на экс-президента США Дональда Трампа. Об этом пишет газета The Washington Post, ссылаясь на ФБР.
«В доме предполагаемого стрелка Томаса Мэтью Крукса было найдено второе «подозрительное устройство», — говорится в публикации.
Ранее ФБР сообщило, что в автомобиле Крукса обнаружили предмет, похожий на взрывное устройство. Оба устройства после обезвреживания отправили в лабораторию.
В спецслужбе заявили, что мотив нападения на политика пока не установлен.
Как сообщало ИА Регнум, 20-летнего жителя Пенсильвании Крукса ликвидировали 13 июля при попытке застрелить Трампа в ходе предвыборного митинга. Мужчина успел сделать несколько выстрелов в сторону сцены, одна из пуль задела ухо экс-президента.