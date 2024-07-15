Москва, 15 июля, 2024, 08:10 — ИА Регнум. Брифинг сотрудников Секретной службы США по поводу покушения на экс-президента США высмеяла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Она сравнила позы присутствующих на пресс-конференции со стенкой, в которую становятся футболисты при назначении штрафных ударов.

«Смотрю экстренный брифинг Секретной службы США. Судя по их позам, это стенка для штрафных ударов», — написала 15 июля официальный представитель МИД в своём Telegram-канале.

Кадр из видео

Как сообщало ИА Регнум, 14 июля эксперт в области комплексной безопасности Группы компаний «Витязь» Пётр Фефелов заявил, что лица, отвечающие за охрану Дональда Трампа, допустили несколько существенных ошибок в ходе митинга, на котором на экс-президента совершили покушение.

Он уточнил, что если бы охранявшие республиканца специалисты перекрыли визуальный контакт, то нападающий не видел бы политика. Фефелов пояснил, что соответствующая служба должна была заранее определить и наблюдать за всеми вероятными огневыми точками.

Кроме того, телохранители сразу после покушения Трампа уронили и закрыли своими телами, но потом позволили ему встать, из-за чего было видно его лицо и голову. Фефелов подчеркнул, что стрелявший мог быть не один, и по политику могли начать огонь с другого места и под другим углом.

После покушения на экс-президента на слушания в Конгресс США вызвали директора Секретной службы США Кимберли Читл. Нападение на Трампа произошло 13 июля, во время его выступления на митинге в штате Пенсильвания. На мероприятии раздались выстрелы, и политика ранили в правое ухо.

В результате стрельбы также пострадали ещё два человека и один зритель погиб. Подозреваемого в совершении нападения ликвидировали. Им оказался 20-летний житель штата.